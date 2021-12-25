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La Palma’daki yanardağ patlaması 3 ayın ardından sona erdi

İspanya’daki Kanarya Adaları’nda bulunan La Palma Adası’ndaki yanardağ patlamalarının sona erdiği duyuruldu.

Asayiş 25.12.2021, 17:56
La Palma’daki yanardağ patlaması 3 ayın ardından sona erdi

İspanya’daki Kanarya Adaları’nda bulunan La Palma Adası’ndaki yanardağ patlamalarının sona erdiği duyuruldu.

İspanya’ya bağlı Kanarya Adaları’nın en büyük 5. adası olan La Palma’daki Cumbre Veja Yanardağı’ndaki patlamaların resmi olarak sona erdiği açıklandı. Kanarya Adaları Volkanik Acil Durum Planı (Pevolca) yetkilileri tarafından yapılan açıklama, yanardağın yaklaşık 10 gündür düşük seviyeli gösterdiği faaliyetlerin hemen ardından geldi. Pevolca sözcüsü Julio Pérez, "Bugünkü duyuru dört kelimeyle özetlenebilir: yanardağ patlaması sona erdi" dedi. Uzmanlar, lavların tahrip ettiği arazilerin, binaların ve yolların temizlenmesinin birkaç yılı alacağı konusunda uyarılar da bulundu. Ayrıca yanardağın, uzun süre zehirli gazlar salmaya devam edeceği ve bunun da halk için tehdit oluşturacağı da belirtildi.

3 aydır aktifti

La Palma’daki yanardağ, 19 Eylül’de aktif hale gelmişti. Başta La Palma’nın batı yakası olmak üzere patlamalarda bin 345 ev, okul, kilise ve sağlık merkezleri de dahil olmak üzere birçok yapı kullanılamaz hale geldi. Yavaş olarak hareket eden lav, yaklaşık olarak bin 250 hektarlık alanı kaplayarak, adanın turizm ile birlikte geçim kaynağı olan muz tarlalarına da ulaşmıştı. La Palma’da muz çiftçiliği yapan Victor Manuel yaptığı açıklamada, “Adadan ayrılmak ve başka adada başka şeyler aramak zorunda kalabilirim. Çünkü kamu kurumları felaketin zorluğuna hazır değil. Kendimi ve ailemi kurtarmalıyım” ifadelerine yer verdi.

Yanardağ patlamalarına sık sık depremler de eşlik etmişti.

Başbakan birçok kez ziyarette bulundu

Patlamalar sırasında La Palma’yı ziyaret eden İspanya Başbakanı Pedro Sanchez, felaketten sonra La Palma’nın inşasına yardım etme sözü vermişti. Geçen ay yaptığı ziyaret esnasında açıklamalarda bulunan Sanchez, “Lavlar akmayı durdurduğunda, bütün kamu kurumları La Palma’yı onarmak, yeniden inşa etmek ve daha iyi bir geleceğe taşımak için çalışmaya devam edecektir” ifadelerine yer vermişti.

Hükümet bugüne kadar, geçici konut satın alma ve işini kaybeden kişilere mali yardım sağlama konusu da dahil olmak üzere, kurtarma çalışmalarına 225 milyon euroluk yardım fonu sözü vermişti.

La Palma’daki yanardağ patlaması 1971’den bu yana meydana gelen ilk ve en uzun patlama olarak da kayıtlara geçti.

Ancak volkanik depremlerin devam edeceği bildiriliyor.

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