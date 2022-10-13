KYK’da kimyasal saldırı tatbikatı

Samsun’da Kredi Yurtlar Kurumuna (KYK) ait 18 yurtta 17 bin öğrenci ve 500 personelin katıldığı "Kimyasal Sabotaj Saldırısı" tatbikatı gerçekleştirildi. Tatbikat çerçevesinde yurt binası içerisinde kimyasala maruz kalan yaralı kişiler uzman ekip tarafından kurtarıldı.

Samsun’daki KYK yurtlarının tamamında Afet Risklerini Azaltma Günü sebebiyle 17 bin öğrencinin katıldığı tatbikat düzenledi. Samsun Valisi Doç. Dr. Zülkif Dağlı ve beraberindeki protokol üyeleri İlkadım Kız Yurdu’na giderek buradaki tatbikatı anbean takip etti. Film sahnelerini aratmayan tatbikat senaryosuna göre ilk olarak yurtta meydana gelen kimyasal saldırıya karşı öğrenciler binadan tahliye edildi. Akabinde Kimyasal Sabotaj Saldırısından etkilenen öğrenciler bina içerisinde baygın bir şekilde kurtarılmayı bekledi. Kimyasala karşı özel kıyafetler giyen Afet ve Acil Durum (AFAD) personeli ise KYK binasına girerek öğrencileri kurtardı. Binadan çıkarılan öğrencilere ilk olarak dekontaminasyon (arındırma) işlemleri yapıldı. Sonrasında öğrencilerin ambulans ile hastaneye sevki sağlandı.

“Böyle bir durumda nasıl davranılacağını hem öğrencilerimiz hem de yurt personelimiz öğrendi”

Tatbikatın başarılı geçtiğini ifade eden Samsun Valisi Zülkif Dağlı, “Bugün afet risklerini azaltma günüdür. Tabi üniversitelerimiz açıldı. Yurtlarımıza öğrencilerimiz geldi. Saat 21.00 itibariyle Samsun’daki 18 yurdumuzun tamamında 17 bin öğrenciyi kapsayan bir tatbikat gerçekleştirdik. Bu tatbikatlarımıza 500 personel katıldı. Kimyasal Biyolojik Radyoaktif konusu önemli bir konudur. Bilinmesi gereken bir konudur. Öğrencilerimize bu farkındalığı uyandırdık. Böyle bir durumda nasıl davranılacağını hem öğrencilerimiz hem de yurt personelimiz bu bağlamda öğrenmiş oldu. Temennimiz böyle olaylarla hiçbir şekilde karşılaşmamızdır. Hazır olmamız son derece önemlidir. Biz burada İçişleri Bakanlığı’mıza bağlı arkadaşlarımızla bu tatbikatı izledik. Gerçekten başarılı olduklarını bizde müşahede ettik” dedi.

Film sahnesini aratmayan tatbikat

Tatbikat hakkında bilgi veren Samsun AFAD‘da arama kurtarma teknisyeni olarak görev yapan Abdullah Ertural, “Tüm dış ortamlardan korunmuş olan arkadaşlarımız yaralıların yerini tespit ettiler. Aynı zamanda kimyasalın cinsini teşhis etmeye çalıştılar. Yerleri tespit edilen vatandaşların kurtarılması için içeriye girdiler. Yaralı vatandaşları kurtardılar. Daha sonra yaralıları dışarıya çıkardılar. Dekontaminasyon dediğimiz arındırma işlemlerine tabi tutuldular. Akabinde 112 acil servise teslim edildiler. Daha sonra bu alanda görev yapan hem içeride hem dışarıda görev yapan tüm elbiseli arkadaşlarımız personeller Dekontaminasyon dediğimiz işleme tabi tutuldu. ‘Kimyasal Sabotaj Saldırısı’ olarak nitelendirdik. Kimyasal maddemizi ise klor olarak belirttik. Bu şekilde tatbikat sonlandırıldı. Buradaki tatbikata arka planını da sayarsak toplamda 30 kişilik bir ekip katıldı” şeklinde konuştu.

Tatbikata ayrıca Atakum Kaymakamı Kemal Yıldız, Sahil Güvenlik Karadeniz Bölge Komutanı Tuğamiral Ahmet Bahadır, İl Emniyet Müdürü Dr. Ömer Urhal ve İl Jandarma Komutanı Kıdemli Albay Ömer Ersever, Samsun AFAD İl Müdürü Levent Uçarlı, İl Gençlik ve Spor Müdürü Feyzullah Dereci ve yurt öğrencileri katıldı.