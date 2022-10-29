KYK yurdunda yangın paniği

Sivas’ta KYK yurdunda çıkan yangın paniğe neden oldu.

Edinilen bilgilere göre, yangın dün akşam saatlerinde meydana geldi. Kredi Yurtlar Kurumu(KYK) Kadı Burhaneddin Erkek Yurdunun A bloğunda havalandırma boşluğuna atılan izmaritten dolayı ufak çaplı yangın çıktı. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, polis ve Sivas Belediyesi itfaiye ekipleri sevk edildi. Öğrencilerin panik yaşadığı yurtta yangın itfaiye ve yurt çalışanları tarafından söndürüldü. Yangının söndürülmesiyle yurtta kalan öğrenciler çalışmalarını bitiren itfaiyeyi alkışlarla uğurladı.