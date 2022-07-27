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KYK lojmanlarında yangın

Samsun’un Atakum ilçesinde bulunan Kredi Yurtlar Kurumu (KYK) lojmanlarında yangın çıktı.

Asayiş 27.07.2022, 10:24 27.07.2022, 10:26
KYK lojmanlarında yangın

Edinilen bilgiye göre, Mimarsinan Mahallesi İsmet İnönü Bulvarı üzerinde bulunan KYK lojmanı kalorifer kazanlarının bulunduğu binanın çatısında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın meydana geldi. Yangında alevler çatıyı kapladı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale ederken, polis de çevrede güvenlik önlemi aldı.

Yangın söndürme çalışması devam ediyor.

#kyk #Samsun
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