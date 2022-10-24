Kuzey ve Güney Kore’den karşılıklı uyarı ateşi

Kuzey Kore ve Güney Kore arasında sular durulmuyor. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, Güney Kore deniz sınırını ihlal eden Kuzey Kore’ye ait bir ticaret gemisini püskürtmek için uyarı ateşi açıldığı bildirildi. Kuzey Kore Ordusu ise, kıyı savunma birimleri tarafından "düşman hareketi" tespit edilmesi nedeniyle 10 tur topçu uyarı ateşi yaparak Güney Kore’ye karşılık verildiğini açıkladı. Kuzey Kore ayrıca, Güney Kore donanma gemisini karasularına girmekle suçladı.

Tansiyon düşmüyor

Kuzey Kore’nin art arda gerçekleştirdiği silah testleri Kore Yarımadası’nda tansiyonu yükseltmiş, ABD ve Güney Kore bölgede güvenlik riskinin artması üzerine bir dizi askeri tatbikat gerçekleştirileceğini açıklamıştı. Pyongyang ise Seul-Washington ittifakının bölgedeki faaliyetlerini "provokasyon" olarak nitelendirmişti. Kuzey Kore’nin yeni bir nükleer denemenin eşiğinde olduğu yönündeki iddialar da endişeleri artırmıştı. Güney Kore Genelkurmay Başkanlığı, Kuzey Kore’nin 18 Ekim’de 250 top atışı gerçekleştirdiğini duyurmuştu.