Kuzey Marmara’da feci kaza: Motor, otomobilden ayrılarak yola savruldu
KUZEY MARMARA OTOYOLU KOCAELİ GEÇİŞİNDE SÜRÜCÜNÜN HAKİMİYETİNİ KAYBEDİP BARİYERLERE ÇARPMASIYLA TEK TARAFLI KAZA MEYDANA GELDİ. KAZADA MOTORUN OTOMOBİLDEN AYRILIP YOLA SAVRULDUĞU GÖRÜLÜRKEN SÜRÜCÜNÜN DE AĞIR YARALANDIĞI ÖĞRENİLDİ.
Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobil bariyerlere çarptı. Motorun otomobilden ayrılıp yola savrulduğu kazada sürücü ağır yaralandı.
Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Derince Kaşıkçı Mahallesi mevkii Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.C. idaresindeki 34 BME 031 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Çarpmanın şiddetiyle otomobilin ön tarafı adeta yok oldu. Motor, otomobilden ayrılarak yola savruldu. Kazayı görenlerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Ağır yaralandığı öğrenilen M.C., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı. Jandarma ekipleri ise muhtemel kazanın yaşanmaması adına yol üzerindeki güvenli geçişleri sağladı. Kazalı otomobilin kaldırılmasının ardından bölgede trafik akışı yeniden normale döndü.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.