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Kuzey Marmara Otoyolunda yolunda kaza: 1 yaralı
YAVUZ SULTAN SELİM KÖPRÜSÜ RİVA KAVŞAĞI'NDA MEYDANA GELEN TRAFİK KAZASINDA BİR KİŞİ YARALANDI.
Asayiş 16.09.2020, 17:39
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Yavuz Sultan Selim Köprüsü Riva Kavşağı’nda meydana gelen trafik kazasında bir kişi yaralandı.
Edinilen bilgiye göre, saat 15.00 sıralarında meydana gelen trafik kazasında kamyon, park halindeki tıra arkadan çarptı. Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı mevkisinde arızalanarak emniyet şeridinde park halinde olan 34 LSV 52 plakalı tıra arkadan 34 TG 8973 plakalı kamyon çarptı. Tıra arkadan çarpan kamyonun sürücüsü Fatih Korkmaz araç içinde sıkıştı. Kazanın ardından olay yerine itfaiye, 112 acil servis ve otoyol Jandarma ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerince kamyonun içerisinden çıkarılan Fatih Korkmaz, 112 sağlık ekipleri tarafından hastaneye sevk edildi. Korkmaz’ın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
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