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Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası: 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvan aracın önünde ilerleyen kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Asayiş 27.09.2021, 18:42
Kuzey Marmara Otoyolu’nda trafik kazası: 2 ağır yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda panelvan aracın önünde ilerleyen kamyonete çarpması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi ağır yaralandı.

Kaza, saat 17.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 34 BE 6545 plakalı panelvan araç, sürücüsü Özkan N.’nin kontrolünden çıkarak önünde ilerleyen Ahmet S. idaresindeki kamyonete arkadan çarptı. Kazada Özkan N. ve yanında bulunan yabancı uyruklu arkadaşı ağır yaralandı. Kamyonete arkadan saplanan minibüs hurdaya dönerken, olay yerine itfaiye, sağlık ve Jandarma Otoyol Trafik ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı. Kamyonetin sürücüsü Ahmet S.’nin ise durumunun iyi olduğu öğrenilirken, ekiplerin kazayla ilgili başlattığı inceleme sürüyor.

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