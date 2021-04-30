Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi

Kuzey Marmara Otoyolu’nda sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu bariyerlere çarpan tır devrildi. Kazada tırda sıkışan şoför, itfaiye ekiplerinin yaklaşık 1 saatlik çalışması ardından çıkarıldı. Kaza nedeniyle Edirne istikametinde ise trafik durma noktasına geldi.

Kaza saat 06.00’da Kuzey Marmara Otoyolu Edirne istikameti Ekolojik Tünel içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 51 KJ 169 plakalı tır, şoförünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu önce bariyerlere sonrada tünel girişine çarptı.

Tünelin içi savaş alanına döndü

Çarpmanın etkisiyle devrilen tır kasasındaki sıva yüklü torbalar tünele savruldu. Kazanın olduğunu gören sürücüler durumu jandarma, itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi. Kazanın olduğu bölgeye Riva, Beykoz, Maden ve Yavuz Sultan Selim itfaiye istasyonlarından ekipler sevk edildi.

Tır şoförü 1 saatlik çalışmanın ardından çıkarıldı

Kaza nedeniyle tırda sıkışan sürücü itfaiye ekiplerinin 1 saat süren çalışmasıyla kurtarıldı. Yaralı sürücü ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik yoğunluğu oluştu. Edirne istikametine trafik tek şeritten sağlandı. Kaza yapan tırı kaldırma çalışmaları devam ediyor.