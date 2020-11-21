Kuzey Marmara Otoyolu’nda tır devrildi: 1 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Ishaklı Kavşağı Edirne istikametinde seyir halindeki tır, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi üzerine su kanalına devrildi. Kaza sonrası tır sürücüsü araç içinde sıkışarak yaralandı

Edinilen bilgiye göre olay saat 03.30 sıralarında meydana geldi. Kuzey Marmara Otoyolu Yavuz Sultan Köprüsü istikametinde seyir eden Güngör Yüksel, idaresindeki 35 AH 1179 plakalı tırın direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu araç devrildi. Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Kaza sonrası araç içinde sıkışan sürücüyü itfaiye ekipleri çıkartarak sağlık ekiplerine teslim etti. Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardındanyaralı hastaneye kaldırıldı.

Kaza nedeniyle yolun bir şeridi trafik akışına kapatılırken, devrilen tırın yoldan kaldırılması için çalışmalar sürüyor.