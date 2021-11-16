Kuzey Marmara Otoyolu’nda otomobil tıra arkadan çarptı: 3 yaralı

İSTANBUL(İHA) Kuzey Marmara Otoyolu’nda Sürücüsünün kontrolünü kaybettiği otomobil önce tıra daha sonra bariyerlere çarptı, üç kişi yaralandı.

Olay, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara otoyolu Çatalca istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Çatalca istikametine doğru ilerleyen 34 DHZ 035 plakalı araç sürücüsü, kontrolünü kaybederek önce önünde seyir halinde bulunan 64 FS 544 plakalı Tıra arkadan çarptı. Daha sonra bariyerlere çarpan araçta bulunan üç kişi yaralandı. Bariyerlere çarpan otomobil hurdaya dönerken, olay yerine Jandarma, İtfaiye ve Sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahale sonrasında, yaralılar çevrede bulunan hastanelere kaldırılarak tedavi altına alındı.

(ŞT-ZA-