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Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda polis aracının karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Vatandaşların müdahale ettiği kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Asayiş 16.06.2021, 14:58
Kuzey Marmara Otoyolu’nda kaza: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu’nda polis aracının karıştığı trafik kazasında 2 kişi yaralandı. Vatandaşların müdahale ettiği kaza sonrası yaralılar hastaneye kaldırıldı.

Kaza, sabah saatlerinde Eyüpsultan Kuzey Marmara Otoyolu Sultangazi istikameti Cebeci Tünel girişinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre aynı istikamette seyreden polis aracı, hafif ticari bir araç ile çarpıştı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada 1’i polis olmak üzere hafif ticari araç içerisinde bulunan 1 kadın yaralandı. Vatandaşların müdahalesi ile sağlık ekiplerine teslim edilen yaralılar ambulans ile hastaneye kaldırıldı.

Bir vatandaş tarafından olay yerinde çekilen görüntülerde kaza sonrası yerde yatan yaralı kadın ve polis memuruna vatandaşların müdahale ettiği görülüyor.

Kaza ile ilgili inceleme sürüyor.
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