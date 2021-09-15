banner363

banner453

banner454

banner403

banner420

Son Dakika
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Dolar, euro, altın ve kripto para piyasalarında son durum
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Oğuzhan Asiltürk koronavirüse yakalandı
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Eşinin mesajlarını gizlice okuyan yandı!
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu
Amca yeğen anlaşmazlığı pahalıya mal oldu

Kuzey Marmara Otoyolu’nda işçi servisi yan yattı, 6 işçi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir İstikameti’nde servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında servis minibüsü yan yattı, işçiler yardım çekiçleri ile camı kırarak minibüsten dışarıya çıkabildi. Kazada 6 işçi hafif şekilde yaralandı.

Asayiş 15.09.2021, 11:17
Kuzey Marmara Otoyolu’nda işçi servisi yan yattı, 6 işçi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir İstikameti’nde servis minibüsü ile otomobil çarpıştı. Kaza sonrasında servis minibüsü yan yattı, işçiler yardım çekiçleri ile camı kırarak minibüsten dışarıya çıkabildi. Kazada 6 işçi hafif şekilde yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sularında Kuzey Marmara Otoyolu Başakşehir mevkiinde meydana geldi. İddiaya göre, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği 41 AGR 874 plakalı otomobil önce bariyerlere, ardından İstanbul Havalimanı’na işçi taşıyan 34 LEF 661 plakalı servis minibüsüne çarptı. Çarpmanın etkisiyle servis minibüsü refüje yan yattı. Minibüste bulunan işçiler yardım çekiçleri ile camları kırarak dışarıya çıktı. Kazada minibüste bulunan 6 işçi hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulanslarla Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesine kaldırılırken, otoyolun 2 şeridi bir müddet trafiğe kapatıldı. Kaza sonrasında minibüs vinç yardımı ile devrildiği yerden kaldırılarak trafik normal seyrine çevrildi.

Yorumlar (0)
24°
parçalı bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Beşiktaş 4 10
2. Trabzonspor 4 10
3. Fenerbahçe 4 10
4. Konyaspor 4 10
5. Galatasaray 4 8
6. Hatayspor 4 7
7. Karagümrük 4 7
8. Kayserispor 4 7
9. Altay 4 6
10. Malatyaspor 4 6
11. Alanyaspor 4 6
12. Göztepe 4 5
13. Kasımpaşa 4 5
14. Gaziantep FK 4 4
15. Antalyaspor 4 4
16. Sivasspor 4 2
17. Adana Demirspor 4 2
18. Rizespor 4 1
19. Başakşehir 4 0
20. Giresunspor 4 0
Takımlar O P
1. Ümraniye 5 15
2. Eyüpspor 5 12
3. Tuzlaspor 4 10
4. Manisa FK 4 9
5. Erzurumspor 5 9
6. Ankaragücü 4 8
7. Samsunspor 3 6
8. Bandırmaspor 5 6
9. Adanaspor 4 5
10. Ankara Keçiörengücü 4 4
11. Altınordu 4 4
12. Kocaelispor 4 4
13. İstanbulspor 3 3
14. Boluspor 3 3
15. Balıkesirspor 3 3
16. Denizlispor 4 3
17. Menemenspor 4 3
18. Bursaspor 4 1
19. Gençlerbirliği 4 1
Takımlar O P
1. M. United 4 10
2. Chelsea 4 10
3. Liverpool 4 10
4. Everton 4 10
5. Man City 4 9
6. Brighton 4 9
7. Tottenham 4 9
8. West Ham 4 8
9. Leicester City 4 6
10. Brentford 4 5
11. Crystal Palace 4 5
12. Aston Villa 4 4
13. Wolverhampton 4 3
14. Southampton 4 3
15. Watford 4 3
16. Arsenal 4 3
17. Leeds United 4 2
18. Burnley 4 1
19. Newcastle 4 1
20. Norwich City 4 0
Takımlar O P
1. Real Madrid 4 10
2. Valencia 4 10
3. Atletico Madrid 4 10
4. Real Sociedad 4 9
5. Athletic Bilbao 4 8
6. Sevilla 3 7
7. Barcelona 3 7
8. Mallorca 4 7
9. Real Betis 4 5
10. Elche 4 5
11. Osasuna 4 5
12. Rayo Vallecano 4 4
13. Villarreal 3 3
14. Levante 4 3
15. Espanyol 4 2
16. Cádiz 4 2
17. Granada 4 2
18. Celta de Vigo 4 1
19. Getafe 4 0
20. Deportivo Alaves 3 0