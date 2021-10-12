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Kuzey Marmara Otoyolunda iplik yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı mevkiinde seyir halindeki iplik yüklü tır devrildi. Aşırı yük nedeniyle devrilen tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza yapıp devrilen tır ise havadan görüntülendi.

Asayiş 12.10.2021, 15:22
Kuzey Marmara Otoyolunda iplik yüklü tır devrildi: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı mevkiinde seyir halindeki iplik yüklü tır devrildi. Aşırı yük nedeniyle devrilen tırda bulunan 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye kaldırıldı. Kaza yapıp devrilen tır ise havadan görüntülendi.

Kaza, 13.15 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Riva Kavşağı mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 51 LA 682 plakalı iplik yüklü tır aşırı yük nedeniyle virajı alamayarak devrildi. Devrilmenin etkisiyle iplik makaraları yolun kenarına savruldu. Kazayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, itfaiye ekipleri yan yatan tırda sıkışan 2 yaralıyı kurtararak sağlık ekiplerine teslim etti. Sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleyi olay yerinde gerçekleştirerek, çevredeki hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri kazayla ilgili çalışma başlattı. Öte yandan, devrilen tır drone ile havadan da görüntülendi.

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