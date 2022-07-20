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Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyoneti ile yük kamyonu çarpıştı
Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyoneti ile yük kamyonu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüsü kurtarmak için çalışma başlattı.
Asayiş 20.07.2022, 12:32
Arnavutköy Kuzey Marmara Otoyolu’nda hafriyat kamyoneti ile yük kamyonu çarpıştı. İhbar üzerine olay yerine gelen itfaiye ekipleri kamyonda sıkışan sürücüsü kurtarmak için çalışma başlattı.