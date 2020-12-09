Kuzey Marmara Otoyolunda feci kaza: tır ile otobüs çarpıştı, 3 kişi yaralandı

Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Reşadiye Kavşağı mevkisinde seyir halinde olan tır, önünde ilerleyen yolcu otobüsüne arkadan feci şekilde çarptı. Otobüsteki 2 yolcu ile tır sürücüsünün yaralandığı kazada, tır sürücüsünün durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza yapan otobüs ile tır vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Çekmeköy Reşadiye mevki’i Ankara istikametinde saat 10.30 sıralarında meydana geldi. İddiaya göre, Serhat Duman yönetimdeki 16 ABN 774 plakalı yolcu otobüsüne, yolda ilerleyen Ümit Yaşar yönetimdeki 58 ACF 059 plakalı tır arkadan hızla çarptı. Çarpmanın etkisiyle otobüste bulunan yolculardan Hüner Horasanlı, Ebru Çapurasa yaralanırken, tır sürücüsü Yaşar tır kabininde sıkıştı. İhbar üzerine itfaiye, jandarma ve sağlık ekipleri olay yerine sevk edildi. Tır sürücüsü Yaşar’ı itfaiye ekipleri kısa sürede kurtardı. Yaralılar sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı. Tır sürücüsü Yaşar’ın ise sağlık durumunun ağır olduğu öğrenildi. Kaza nedeniyle Kuzey Marmara Otoyolu Ankara istikametinde bir süreliğine trafik oluştu. Trafik jandarma ekipleri kaza yerindeki incelemelerinin ardından otobüs ve tır çekici yardımı ile olay yerinden kaldırıldı. Kaza yapan otobüs ile tır vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.