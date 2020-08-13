Kuzey Marmara Otoyolu’nda feci kaza: 1 ölü, 2’si çocuk 4 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisinde arıza yaparak yol ortasında kalan otomobile süratli bir şekilde seyreden bir başka otomobil arkadan çarptı. Feci kazada arıza yapan aracın sürücüsü hayatını kaybederken, 2 çocuğu da hafif şekilde yaralandı. Arkadan çarpan aracın sürücüsü de hafif yaralı olarak çocuklarla birlikte hastaneye kaldırıldı.

Kaza, saat 13.00 sıralarında Kuzey Marmara Otoyolu Sarıyer mevkisi Edirne istikametinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre iki çocuğuyla birlikte otoyolunda seyir halinde olan Yunus Altan’ın (44) idaresindeki 34 TH 0739 plakalı otomobil, orta şeritte arıza yaptı. Yol ortasında kalan sürücü Altan araçtan çıkmaya fırsat bulamadan, otoyolunda süratli bir şekilde seyir halinde olan 34 CNC 809 plakalı otomobilin sürücüsü ise Altan’ın aracına arkadan çarptı. Kaza sonucu metrelerce sürüklenerek şerit değiştiren otomobilin sürücüsü Altan feci şekilde hayatını kaybederken, 2 çocuğu ve çarpan otomobilin sürücüsü ise hafif şekilde yaralandı.

Yol ortasında aracı arıza yapan hayatını kaybetti

Çevredeki sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık, polis, jandarma, itfaiye ve otoyol görevlileri ekibi sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılar yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla çevredeki hastanelere kaldırarak tedavi altına aldı. Olay yerinde hayatını kaybeden sürücü Altan ise, dışarıya çıkartılarak sağlık ekipleri tarafından ceset torbasına konuldu. Kaza nedeniyle otoyolunda trafik bir süre 2 şeritten verilirken, trafikte ise yoğunluk meydana geldi. Jandarma ve polis ekipleri de kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Öte yandan olay yerine gelen Cumhuriyet Savcısının müdahalelerinin ardından Altan’ın cenazesi incelenmekte üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Jandarma ve polis ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.