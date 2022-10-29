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Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir tur otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı. Ekiplerin otobüsteki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir tur otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı. Ekiplerin otobüsteki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.
Asayiş 29.10.2022, 11:44
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir tur otobüsü henüz bilinmeyen nedenle bir anda tutuşarak alev alev yandı. Ekiplerin otobüsteki yangını söndürme çalışmaları sürüyor.