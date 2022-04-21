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Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir otomobil tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışması devam ediyor.
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir otomobil tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışması devam ediyor.
Asayiş 21.04.2022, 11:16
Kuzey Marmara Otoyolu’nda bir otomobil tıra arkadan çarptı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin aracın içerisinde sıkışan yaralıları kurtarma çalışması devam ediyor.