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Kuzey Marmara Otoyolunda 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip bariyerlere çarptı. Kazayı görerek yardım için duran lüks otomobile ise arkadan gelen farklı bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Asayiş 15.09.2021, 13:53
Kuzey Marmara Otoyolunda 3 araçlı zincirleme kaza: 2 yaralı

Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişinde sürücüsünün kontrolünden çıkan cip bariyerlere çarptı. Kazayı görerek yardım için duran lüks otomobile ise arkadan gelen farklı bir otomobil çarptı. 3 aracın karıştığı zincirleme kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Kuzey Marmara Otoyolu Sakarya geçişi Adapazarı ilçesi mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, İstanbul istikametinde ilerlemekte olan O.Ü. idaresindeki 06 YOU 78 plakalı Nissan marka cip sürücüsünün kontrolünden çıkarak bariyerlere çarptı. Aynı istikamette ilerlemekte olan U.Ü. idaresindeki 34 RES 71 plakalı Mercedes marka lüks otomobil kazayı görerek yardım için durdu. Yardım için duran 34 RES 71 plakalı otomobile ise E.H. idaresindeki 34 BBS 532 plakalı lüks otomobil çarptı. Çarpışmanın etkisi ile meydana gelen trafik kazasında 06 YOU 78 plakalı cip ile 34 RES 71 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan 2 kişi yaralandı.

Kazanın haber verilmesi üzerine bölgeye Otoyol Jandarma Trafik timleri, sağlık ve tedbir amaçlı itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince yaralılar ilk müdahaleleri sonrasında hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Lüks araçlarda büyük çapta hasarın oluştuğu trafik kazası ile ilgili inceleme başlatıldı.

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