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Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkii Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk bilgilere göre yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkii Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk bilgilere göre yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.
Asayiş 31.07.2022, 15:42
Kuzey Marmara Otoyolu Uskumru mevkii Ankara istikametinde zincirleme kaza meydana geldi. Kazada ilk bilgilere göre yaralılar olduğu bildirilirken, olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.