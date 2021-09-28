Kuzey Marmara Otoyolu helikopterle denetleniyor

İstanbul ile Anadolu arasındaki ulaşım ağının en önemli güzergahlarından birisi olan Kuzey Marmara Otoyolu, jandarma ekipleri tarafından helikopterle havadan denetleniyor. Olası kazaları önlemek ve yolda güvenliği sağlamak amacıyla denetim gerçekleştiren ekipler, kural ihlali yapan sürücülere 11 bin 767 TL cezai işlem uyguladı.

Açılmasıyla birlikte TEM Otoyolu ve D-100 Karayolu’nun yükünü önemli ölçüde azaltan Kuzey Marmara Otoyolu, jandarma ekipleri tarafından düzenli olarak helikopterle havadan denetleniyor. Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin sorumluluğunda bulunan Kuzey Marmara Otoyolu Kocaeli geçişinde kural ihlali yapan sürücülere göz açtırılmıyor. Ekipler, trafik kazalarını önlemek ve yolda güvenliği sağlamak amacıyla karadan denetimler yaparken, jandarma helikopteri de havadan eşlik ediyor. Kural ihlali yapan sürücüleri tespit eden ekipler, gerekli cezai işlemleri uyguluyor. Bu kapsamda gerçekleştirilen helikopterli denetime, Kocaeli İl Jandarma Komutanı Vekili Jandarma Albay Hacı Mehmet Kızılkurt, Kocaeli İl Jandarma Komutanlığı Trafik Şube Müdürü Binbaşı Serkan Sezen ve jandarma personelleri katıldı.

17 sürücüye 11 bin 767 TL ceza

Gerçekleştirilen denetimde yaklaşık 600 araç denetlenirken, 17 sürücüye 11 bin 767 TL cezai işlem uygulandı. Öte yandan denetimlerde 8 araç trafikten men edildi.

(HY-HFV-