Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikametinde zincirleme kaza

Kuzey Marmara Otoyolu Çatalca istikameti Yassı ören mevkiinde Türk Havayolları’na ait işçi servisinin de aralarında bulunduğu zincirleme kaza meydana geldi. Kazada çok sayıda kişi yaralanırken, trafik tek şeritten devam ediyor.