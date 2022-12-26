Kuzey Kore İHA’ları Güney sınırına girdi, Güney Kore’nin savaş uçağı düştü

Kuzey Kore’ye ait İHA’ların Güney Kore’nin hava sahasına girmesi üzerine müdahale için havalanan bir savaş uçağının düştüğü belirtildi.

Güney Kore, Kuzey Kore’ye ait insansız hava araçlarının hava sahasına girmesi sonucu uyarı ateşi açtığını duyurdu. Güney Kore ordusu, hava sahasının ihlal edilmesi üzerine savaş uçakları ve helikopterleri havalandırdı.

Güney Kore ordusundan yapılan açıklamada, İHA’ların Gimpo, Ganghwa Adası ve Paju hava sahasında uçuş yaptığı belirtildi. Açıklamada, müdahale için havalanan KA-1 tipi savaş uçağının Hoengseong bölgesinde düştüğü, mürettebatın kurtulduğu kaydedildi.

Güney Kore, olayın ardından Incheon ve Gipmho uluslararası havaalanlarında bir saatliğine sivil uçuşları askıya aldı.

Kuzey Kore’ye ait insansız hava araçları en son 2014 ve 2017’de iki ülke arasındaki sınırı geçerek güney hava sahasını ihlal etmişti.