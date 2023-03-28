Kuzey İrlanda’da terör tehdidi seviyesi yükseltildi

Kuzey İrlanda’da terör tehdidi seviyesi "önemli" seviyeden, saldırı ihtimalinin yüksek olduğu "ciddi" seviyeye yükseltildi.

İngiltere’nin Kuzey İrlanda’dan Sorumlu Bakanı Chris Heaton-Harris, Kuzey İrlanda’da terör tehdidi seviyesinin “önemli” seviyeden saldırı ihtimalinin yüksek olduğu "ciddi" seviyeye yükseltildiğini duyurdu. Bakan Heaton-Harris Avam Kamarası’na yaptığı yazılı açıklamada, söz konusu kararının İngiliz iç istihbarat teşkilatı MI5 tarafından alındığını ifade etti. Heaton-Harris açıklamasında, “MI5, Kuzey İrlanda’ya yönelik Kuzey İrlanda Bağlantılı Terörizm tehdidini ’önemli’den ’ciddi’ye yükseltti. Halk tetikte olmalı, ancak paniğe kapılmamalı ve endişelerini Kuzey İrlanda Polis Teşkilatı’na (PSNI) bildirmeye devam etmelidir" ifadelerini kullandı.

PSNI Genel Müdürü Simon Byrne ise yaptığı açıklamada, “Halkımıza zarar vermeye ve terör estirmeye çalışanları, memurlarıma ve personelime saldıranları dikkatle izleyeceğiz. Ayrıca son zamanlarda polis teşkilatına verdikleri destek için Kuzey İrlanda toplumuna ve siyasi liderlerine teşekkür etmek istiyorum” dedi.

Öte yandan, Kuzey İrlanda’da 22 Şubat’ta 1 polis memuruna saldırı gerçekleştirilmiş, saldırıyı Yeni IRA (İrlanda Cumhuriyet Ordusu) üstlenmişti. Kuzey İrlanda’da terör tehdidi seviyesi 2010’dan bu yana ilk kez geçtiğimiz yıl "ciddi"den "önemli"ye düşürülmüştü.

5 seviye bulunuyor

İngiltere’de terör tehdidi seviyesi düşük, orta, önemli, ciddi ve kritik olmak üzere 5 seviyeden oluşuyor.