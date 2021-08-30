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Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Trabzon’a getirildi

Kuzey Irak’ta 10 Ağustos 2021 tarihinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralanan ve GATA’da tedavi altına alınan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken cenazesi, Ankara’dan uçakla Trabzon’a getirildi.

Asayiş 30.08.2021, 16:52
Kuzey Irak şehidinin cenazesi memleketi Trabzon’a getirildi

Kuzey Irak’ta 10 Ağustos 2021 tarihinde bölücü terör örgütü ile girilen silahlı çatışmada ağır yaralanan ve GATA’da tedavi altına alınan Uzman Çavuş İsmail Şebelek, burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit olurken cenazesi, Ankara’dan uçakla Trabzon’a getirildi.

Şehidin cenazesi saat 15.30 sıralarında askeri bir uçakla Trabzon Havaalanına getirildi. Uçakta baba Ali ve anne Yeter Şebelek de bulunurken, cenaze Trabzon Valisi İsmail Ustaoğlu, Trabzon Büyükşehir Belediye Başkanı Murat Zorluoğlu, AK Parti Trabzon Milletvekili Salih Cora’nın yanı sıra şehidin yakınları ve çok sayıda kalabalık tarafından karşılandı.

Şehidin cenazesi yarın memleketi Arsin ilçesinde öğle namazını müteakip kılınacak cenaze namazının ardından toprağa verilecek.

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