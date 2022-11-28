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Kuzey Irak şehidi Adıyaman’da
Pençe-Kilit Harekatı şehidi Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in Türk bayrağına sarılı naaşı, helikopter ile Adıyaman’a getirildi.
Asayiş 28.11.2022, 15:13
Pençe-Kilit Harekatı şehidi Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in Türk bayrağına sarılı naaşı, helikopter ile Adıyaman’a getirildi.
Pençe-Kilit Harekatı şehidi Piyade Sözleşmeli Er Mehmet Demir’in cenazesi, helikopter ile Adıyaman’ın Besni ilçesine bağlı Suvarlı beldesindeki karakola getirildi. Karakolda cenaze aracına konulan şehidin naaşı, törenin yapılacağı Pınarlı Mahallesi’ne doğru yola çıkartıldı.
Baba Latif Demir’in, şehit oğlunun cenazesi ile Adıyaman’a gelirken oğlunun asker kıyafetlerini giymesi dikkat çekti.