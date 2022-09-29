Kuzey Denizi’ndeki TotalEnergies’e ait açık deniz petrol ve gaz tesisi yakınında yetkisiz dron faaliyeti

TotalEnergies tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Denizi’ndeki açık deniz petrol ve gaz tesislerinden birinin yakınında "yetkisiz drone faaliyeti" gözlemlediği aktarıldı.

Rus gazını Baltık Denizi üzerinden Avrupa’ya taşıyan Kuzey Akım 1 ve Kuzey Akım 2 boru hatlarında görülen gaz sızıntılarının sabotaj olduğu üzerinde olduğu durulurken, Kuzey Denizi’ndeki TotalEnergies’e ait açık deniz petrol ve gaz tesisi yakında "yetkisiz dron faaliyeti" tespit edildi. TotalEnergies tarafından yapılan açıklamada, "Kuzey Denizi’ndeki Halfdan B petrol ve gaz sahasında yetkisiz insansız hava aracı faaliyeti gözlemlendi" ifadelerini kullanarak, söz konusu olayın dün yaşandığını belirtti. Açıklamada, güvenlik prosedürleri doğrultusunda gerekli adımların atıldığı ve yetkililerle yakın temas halinde olunduğunu ifade edildi.

Kuzey Akım boru hatlarındaki sızıntıların yakınında güçlü patlamalar tespit edilmişti

İsveç Ulusal Sismoloji Merkezi tarafından yapılan açıklamada, Danimarka ve İsveç’teki sismologların söz konusu sızıntıların yakınında güçlü patlamalar kaydettiği aktarılmıştı. Alman jeolojik araştırma merkezi GFZ ise, Danimarka’nın Bornholm Adası’ndaki bir sismografın iki kez ani artış kaydettiğini belirtmişti.