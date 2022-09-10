Kuzenlerin acı kaderi

Trabzon’un Araklı ilçesinde yemek yerken kalp krizi geçiren kuzenini aracıyla hastaneye yetiştirmeye çalışırken yolda kalp krizi geçiren şahıs kuzeniyle birlikte kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. İki kuzen yarın Çukurçayır mahallesinde son yolculuğuna uğurlanacak.

Alınan bilgiye göre, ilçenin Çukurçayır mahallesinde yaşayan İsmail Yılmaz (60) bugün yemek yerken aniden fenalaşarak yere düştü. Kuzeninin kalp krizi geçirdiğini gören amca oğlu Hüsnü Yılmaz (57) aile fertlerinin de yardımı ile hemen aracıyla kuzenini mahallerine gelen ambulansa ulaştırmak için yola çıktı. İsmail Yılmaz’ı mahalleye gelen ambulansa yetiştiren Hüsnü Yılmaz, bu sırada aracını yol kenarına çektiği sırada aniden fenalaştı. Kalp krizi geçirdiği anlaşılan Hüsnü Yılmaz ve kuzeni birlikte kaldırıldıkları Araklı Bayram Halil Devlet Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatlarını kaybettiler. Hüsnü Yılmaz ve İsmail Yılmaz’ın yarın ikindi namazı sonrasında ilçenin Çukurçayır mahallesinde toprağa verilecekleri öğrenildi. İsmail Yılmaz’ın 2, Hüsnü Yılmaz’ın ise 5 evladı olduğu öğrenildi.