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Kuzenler arasında miras kavgası can aldı

Bolu’da aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan muhtar hayatını kaybetti.

Asayiş 19.06.2021, 18:39
Kuzenler arasında miras kavgası can aldı

Bolu’da aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler arasında çıkan kavgada tüfekle vurulan muhtar hayatını kaybetti.

Olay, dün saat 12.00 sıralarında Aktaş Mahallesi PTT Caddesi’nde meydana geldi. İddiaya göre, aralarında miras davası sebebiyle husumet bulunan kuzenler Necati Alıcı ile Zeki G. arasında tartışma çıktı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Zeki G. kuzeni Necati Alıcı’yı aracından aldığı tüfekle karın bölgesinden vurdu. Sultanbey köy muhtarı olan Alıcı kanlar içinde yerde kalırken, kuzenini vuran Zeki G. yaşadığı Sultanbey köyüne kaçtı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Necati Alıcı, tedavisi için İzzet Baysal Tıp Fakültesi Hastanesi Acil Servisi’ne kaldırıldı.

Evinde yakalandı

Kuzenini vuran Zeki G.’yi tanıyanlar telefonla arayarak nerede olduğunu öğrendi. Şahsın köyde olduğunu söylemesi üzerine polis ekipleri şahsı evinden gözaltına aldı. İfadesi alınmak üzere emniyet müdürlüğüne götürülen Zeki G., işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yaşanan olayda ağır yaralı olarak hastaneye kaldırılan köy muhtarı Necati Alıcı, 1 günlük yaşam mücadelesinin sonunda hayatını kaybetti.
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