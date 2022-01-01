banner528

banner526

banner527

banner420

Son Dakika
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yeni yıl mesajı
Usta oyuncu Cüneyt Arkın'dan yeni yıl mesajı
Doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı
Doğalgaza yüzde 25 oranında zam yapıldı
WhatsApp'ta adınızı nasıl gizleyebilirsiniz?
WhatsApp'ta adınızı nasıl gizleyebilirsiniz?
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi
Yeni yılın ilk bebekleri dünyaya geldi

Kuzeninin ölümüne yol açtığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı, suçu maktule attı

Arnavutköy’de alkollü şekilde araç kullanırken yaptığı kazada kuzeninin ölümüne yol açtığı iddia edilen sanık, savunmasında, “Aracı ölen Emin Gürsu sürüyordu, ben sağ ön koltukta oturuyordum” diyerek suçu ölen kuzenine attı. Duruşmada, maktulün babası sanıktan şikayetçi olmazken, annesi ve kazada yaralanan kardeşi sanıktan şikayetçi oldu.

Asayiş 01.01.2022, 09:45
Kuzeninin ölümüne yol açtığı iddiasıyla hakim karşısına çıktı, suçu maktule attı

Arnavutköy’de alkollü şekilde araç kullanırken yaptığı kazada kuzeninin ölümüne yol açtığı iddia edilen sanık, savunmasında, “Aracı ölen Emin Gürsu sürüyordu, ben sağ ön koltukta oturuyordum” diyerek suçu ölen kuzenine attı. Duruşmada, maktulün babası sanıktan şikayetçi olmazken, annesi ve kazada yaralanan kardeşi sanıktan şikayetçi oldu.

Arnavutköy’de alkollü şekilde kullandığı otomobille kaza yaparak araçta bulunan kuzeni Emin Gürsu’nun ölümüne, diğer kuzeni Cengiz Gürsu’nun ise yaralanmasına neden olduğu iddia edilen sanık Emre Gürsu’nun 22,5 yıla kadar hapis istemiyle yargılanmasına başlandı. İstanbul Ağır Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada, sanık Emre Gürsu, avukatı ve müşteki Cengiz Gürsu ile annesi Hatice Gürsu’nun avukatı Erdoğan Özgün hazır bulundu. Maktul ile kazada yaralanan müştekinin Ordu’da yaşayan babası ise ses ve görüntü bilişim sistemi (SEGBİS) ile duruşmaya bağlandı.

“Ben suçsuzum, aracı Emin kullanıyordu”

Duruşmada savunma yapan sanık Emre Gürsu, hakkındaki suçlamaları reddetti. Aracı ölen kuzeninin kullandığını öne süren Emre Gürsü, “Ben sağ ön koltukta oturuyordum, arkada da kuzenim Cengiz Gürsu vardı. Dışarı çıktık, geziyorduk, biraz alkol almıştık. Yassıören taraflarına gittik, Çilingir’in biraz ilerisinde kaza oldu. Hepimizi hastaneye kaldırmışlar, ben 3-4 gün yoğun bakımda kalmışım. Bu olaydan dolayı Cengiz ve ailesiyle küstük. Kendisi benim öz amcamın oğlu olur, altlı-üstlü oturuyoruz. Ben suçsuzum, aracı Emin kullanıyordu. Araç bana aitti ama benim ehliyetim olmadığı için ben kullanmıyordum. Ehliyetime daha önceden alkollü araç kullanmaktan dolayı el konulmuştu. Bu nedenle ben kullanmıyordum. Direksiyonun başına, en başından beri maktul Emin geçmişti” dedi.

Maktulü şoför koltuğunda görmüş

Sanık Emre Gürsu savunmasının devamında, “Müşteki Cengiz Gürsu, kolluktaki ifadesinde önce aracı benim sürmediğimi söylemiş, daha sonra benim sürdüğümü söylemiştir. Ayrıca kaza yaptığımızı görerek ambulansı arayıp bilgi veren biri olmuş. Kazayı gören kişi, maktul Emin’in şoför koltuğunda olduğunu, benim de onun üstünde olduğumu gördüğünü söyledi. İfadesinin alınıp alınmadığını bilmiyorum” diye konuştu.

Maktulün babası şikayetçi olmadı

Duruşmada, suçtan zarar gören sıfatı bulunan maktulün babası Burhan Gürsu, olay sırasında Ordu’da ikamet ettiğini ve hiçbir bilgisinin bulunmadığını belirterek şikayetçi olmadığını söyledi.

“İfade baskı ile alınmıştır”

Duruşmada beyanda bulunan kazada yaralanan Cengiz Gürsu ile annesi Hatice Gürsu’nun avukatı Erdoğan Özgün ise “Müvekkilim Cengiz Gürsu ilk başta şikayetçi değilim dese de bu ifade baskı ile alınmıştır. Sanığın babası soruşturma aşamasına müdahil olmuş, onun etkisi ile evraklar düzenlenmiştir. Hem Hatice Gürsu hem de Cengiz Gürsu’nun avukatı olarak şikayetçiyiz” ifadelerini kullandı.

Mahkeme heyeti, bir sonraki celsede tanıkların dinlenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.

İddianameden

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca 21 Eylül 2019’da gerçekleşen kazaya ilişkin hazırlanan iddianamede, şüpheli Emre Gürsu’nun tek taraflı trafik kazası yapması sonucu Emin Gürsu’nun ölmesine, Cengiz Gürsu’nun ise yaralanmasına neden olduğu anlatıldı. Maktul Emin Gürsu ile müşteki Cengiz Gürsu’nun annesi Hatice Gürsu’nun beyanına yer verilen iddianamede, müştekinin olay günü bir kına gecesindeyken çocukları ile kayınbiraderinin oğlu şüpheli Emre Gürsu’nun bulundukları aracın kaza yaptığı haberini aldığını, kaza yapan aracın şüpheli Emre Gürsu’ya ait olduğunu ve şüpheliden şikayetçi olduğunu söylediği aktarıldı. Oğulları kaza yapan müşteki Hatice Gürsu’nun iddianamede yer alan ifadesinde, oğlu Cengiz Gürsu’nun kendilerine kaza sırasında aracı şüpheli Emre Gürsu’nun kullandığını söylediği, bu nedenle şüphelinin aracı vefat eden oğlunun kullandığı şeklindeki ifadesinin doğru olmadığı, kayınlarının ise oğlu Emin’in zaten öldüğünü bu nedenle şüpheli Emre Gürsu’nun ceza almaması şeklinde kendileriyle konuştuklarını söylediği aktarıldı.

Müşteki Cengiz Gürsu’nun beyanına yer verilen iddianamede, şüpheli Emre Gürsu’nun maktul ağabeyi ve şüpheliyle birlikte olay günü kuzeni olan şüphelinin kullandığı araçla gezmeye çıktıklarını, şüphelinin ehliyeti olmadığını ve aracı maktul ağabeyinin hiç kullanmadığını söylediği belirtildi. Müşteki Cengiz Gürsu’nun, aracı kullanan şüpheli Emre Gürsu’nun ceza almamak için ağabeyinin kullandığını söylediğinin belirtildiği iddianamede, kaza öncesi üçünün de alkol aldıklarını ancak kazanın sıcaklığında, tam olarak kendinde olmaması nedeniyle jandarmaya şikayetçi olmadığını söylediğini, aslında şüpheliden şikayetçi olduğunu belirttiği kaydedildi.

Olay yeri tespit tutanağının bulunduğu iddianamede, ters dönen araç içerisinde maktul Emin ile şüpheli Emre’nin ön yolcu ve şoför koltuğu arasında üst üste olduklarının tespit edildiği ancak aracı hangisinin kullandığının tespit edilemediği belirtildi. İddianamede, şüpheli Emre Gürsu’nun alkollü şekilde kullandığı araç ile kaza yaparak bir kişinin ölümüne ve bir kişinin yaralanmasına yol açarak ‘bilinçli taksirle adam öldürme’ suçundan 3 yıldan 22,5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Yorumlar (0)
açık
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 19 46
2. Konyaspor 19 39
3. Başakşehir 19 33
4. Fenerbahçe 19 32
5. Hatayspor 19 32
6. Adana Demirspor 19 30
7. Beşiktaş 19 28
8. Alanyaspor 19 28
9. Gaziantep FK 19 28
10. Galatasaray 19 27
11. Karagümrük 19 27
12. Sivasspor 19 26
13. Kayserispor 19 24
14. Giresunspor 19 22
15. Antalyaspor 19 22
16. Altay 19 18
17. Rizespor 19 17
18. Kasımpaşa 19 15
19. Göztepe 19 15
20. Öznur Kablo Yeni Malatya 19 15
Takımlar O P
1. Ümraniye 18 39
2. Ankaragücü 18 36
3. Erzurumspor 18 36
4. Bandırmaspor 18 32
5. Eyüpspor 18 32
6. İstanbulspor 18 27
7. Samsunspor 18 27
8. Adanaspor 18 26
9. Gençlerbirliği 18 26
10. Tuzlaspor 18 24
11. Kocaelispor 18 24
12. Manisa FK 18 22
13. Altınordu 18 22
14. Boluspor 18 21
15. Menemenspor 18 21
16. Ankara Keçiörengücü 18 19
17. Bursaspor 18 19
18. Denizlispor 18 16
19. Balıkesirspor 18 8
Takımlar O P
1. Man City 20 50
2. Chelsea 20 42
3. Liverpool 19 41
4. Arsenal 19 35
5. West Ham 19 31
6. M. United 18 31
7. Tottenham 17 30
8. Wolverhampton 18 25
9. Leicester City 18 25
10. Brighton 18 24
11. Crystal Palace 19 23
12. Aston Villa 18 22
13. Southampton 19 21
14. Brentford 18 20
15. Everton 17 19
16. Leeds United 18 16
17. Watford 17 13
18. Burnley 16 11
19. Newcastle 19 11
20. Norwich City 19 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 19 46
2. Sevilla 18 38
3. Real Betis 18 33
4. Rayo Vallecano 18 30
5. Atletico Madrid 18 29
6. Real Sociedad 18 29
7. Barcelona 18 28
8. Valencia 18 28
9. Villarreal 18 25
10. Athletic Bilbao 19 24
11. Espanyol 18 23
12. Granada 18 22
13. Osasuna 18 22
14. Celta de Vigo 18 20
15. Mallorca 18 20
16. Getafe 18 15
17. Elche 18 15
18. Deportivo Alaves 18 15
19. Cádiz 18 14
20. Levante 18 8