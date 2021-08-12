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Kuzeninin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti

Samsun’da dayısının oğlu tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Asayiş 12.08.2021, 19:14
Kuzeninin bıçaklı saldırısında hayatını kaybetti

Samsun’da dayısının oğlu tarafından bıçaklanan bir kişi hayatını kaybetti.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesi Hürriyet Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 4 çocuk babası Nail Kaya (51) dayısının oğlu Murat Ç.’nin bıçaklı saldırısına uğradı. Göğsünden ve kollarından yaralanan Nail Kaya 112 ekipleri tarafından ambulansla Gazi Devlet Hastanesine kaldırıldı. Nail Kaya yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Polis olaydan sonra kaçan Murat Ç.’yi yakalamaya çalışılıyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.
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