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Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

ZEYNEL ABİDİN G., AMCASININ OĞLU TARAFINDAN POMPALI TÜFEKLE VURULARAK ÖLDÜRÜLDÜ.

Asayiş 03.10.2020, 23:52
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Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

İzmir’in Bayındır ilçesinde amcasının oğlunu pompalı tüfekle vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, dün akşam Hacı İbrahim Mahallesi Hüseyin Bey Sokak’ta meydana geldi. İddiaya göre, Seyfettin G. (23) ile amcasının oğlu Zeynel Abidin G. (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kısa süre sonra kavgaya dönüşürken, Seyfettin G. evinden aldığı pompalı tüfekle Zeynel Abidin G.’ye ateş etti. Çevre sakinlerinin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından yaralı ambulansla Bayındır Devlet Hastanesine kaldırıldı. Talihsiz adam burada yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Zeynel Abidin G.’nin cesedi otopsi için İzmir Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Olayla ilgili gözaltına alınan Seyfettin G. ile 3 kişiden 2’si ise işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Seyfettin G. çıkartıldığı sulh ceza hakimliği tarafından tutuklanırken, 3 kişiden biri emniyetteki ifadesinin ardından, 2 kişi ise çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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