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Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hayvanları tarlasına girdiği için tartıştığı kuzenini tabanca ile vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Asayiş 26.04.2021, 17:36
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Kuzenini öldüren şahıs tutuklandı

Kocaeli’nin Kandıra ilçesinde hayvanları tarlasına girdiği için tartıştığı kuzenini tabanca ile vurarak öldüren şahıs tutuklandı.

Olay, dün Kandıra ilçesi Bollu Mahallesi’nde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Üzeyir Türkyılmaz (56) isimli vatandaşın hayvanları iddialara göre kuzeni İ.T.’a (55) ait tarlaya girdi. Daha önce de aralarında benzer sebeplerle husumet bulunan iki kuzen arasında hayvanların tarlaya girmesi sebebiyle tartışma çıktı. Çıkan tartışma büyüyerek kavgaya dönüştü. Kavga sırasında İ.T., cebinden çıkarttığı tabanca ile Üzeyir Türkyılmaz’a ateş etti. Kurşunun isabet ettiği Üzeyir Türkyılmaz, ihbar üzerine olay yerine gelen ambulansla kaldırıldığı Kandıra Kazım Dinç Devlet Hastanesi’nde hayatını kaybetti.

Olayın ardından jandarma ekiplerince yakalanan İ.T. ise gözaltına alındı. İ.T., Jandarma Komutanlığı’ndaki işlemleri sonrasında Kandıra Adliyesine sevk edildi. Hakim karşısına çıkartılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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