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Kuzenini öldüren doktorun emniyet ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep’te husumetli olduğu kuzenini öldüren doktor Bekir Çelik’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde olaydan önce 2 defa 112’yi arayarak polis ekibi talep ettiğini aktaran Çelik, kuzenlerine borç para vermediği için aralarında husumet başladığını belirterek, öldürdüğü kuzeninin kendisine satırla saldırdığını söyledi.

Asayiş 12.05.2022, 12:00
Kuzenini öldüren doktorun emniyet ifadesi ortaya çıktı

Gaziantep’te husumetli olduğu kuzenini öldüren doktor Bekir Çelik’in emniyet ifadesi ortaya çıktı. İfadesinde olaydan önce 2 defa 112’yi arayarak polis ekibi talep ettiğini aktaran Çelik, kuzenlerine borç para vermediği için aralarında husumet başladığını belirterek, öldürdüğü kuzeninin kendisine satırla saldırdığını söyledi.

Gaziantep’te 2 gün önce husumetli olduğu kuzeni Alaaddin Çelik’le (34) ofisinin önünde tartışmaya Kadın Doğum Uzmanı Bekir Çelik, kuzenini silahla vurarak öldürdü. Satırlı silahlı kavgaya dönüşen tartışma esnasında kuzeni Enes Çelik’i de yaralayan doktor Bekir Çelik, olay yerine gelen polis ekiplerine teslim oldu. Dün çıkarıldığı mahkemece tutuklanan doktor Çelik’in emniyet ifadesi ortaya çıktı.

Doktor Çelik’in amcaoğulları ile aralarında başlayan husumetten dolayı 20 gün önce Batıkent Polis Merkezi Amirliği’ne giderek kendisi ve ailesi hakkında koruyucu tedbir kararı çıkarttırdığı öğrenildi.

2 defa 112’yi aramış

Kuzeni Alaaddin Çelik’i öldürmeden önce ofisinin önünde onun kardeşleri Enes ve Mehmet Çelik tarafından darp edildiğini ifadesinde belirten doktor Çelik, olay öncesinde 2 defa 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak risk altında olduğunu ve ofisinin olduğu siteye polis ekibi gönderilmesini talep ettiğini söyledi.

“Borç para vermeyince husumet başladı”

Emniyette verdiği ifadede öldürdüğü kuzeni Alaaddin ile kardeşleri Enes ve Mehmet’e her zaman elinden gelen yardımı yaptığını aktaran Çelik, kuzeni Enes’e araba alırken 50 bin lira borç para verdiğini söyledi. Ardından Mehmet ile Alaaddin’in de kendisinden borç para talep etmeye başladığını belirten Çelik, “Ben de kendileriyle bir daha görüşmedim. Bu tavrımdan dolayı aramızda husumet başladı. Bundan 20 gün önce Batıkent İbrahimli Polis Merkezine gidip isim vermeden tehdit edildiğimi söyleyerek adıma ve ailem adına can güvenliği tedbiri talebinde bulundum. Hakkımda ve ailem koruyucu tedbir koruyucu tedbir kararı uygulandı” ifadelerini kullandı.

“Beni darp edip çantamı çaldılar”

İfadesinde olay anını da anlatan doktor Çelik, 13.00 gibi dayısı A.Ç. ile ofisten çıktığını söyledi. Merdivenlerden indiği sırada sitenin alt katında kuzenleri Enes ile Mehmet’i gördüğünü aktaran Çelik ifadesinde, “Ben de onu görünce 112’yi aradım. Risk altında olduğumu bir ekip gönderilmesini istedim. O sırada Mehmet ve Enes gelip beni darp etti. İkisinden biri omuzuma asılı olan çantamı alıp kaçtı. Bunun üzerine 112’yi tekrardan arayıp durumu anlattım. Bir an önce ekibin gelmesini istedim” dedi

“Alaattin bana satırla saldırdı, kendimi korumak için ateş ettim"

Polisi beklemek için site güvenliğinin önüne indiği sırada sağında Enes, solunda Mehmet Çelik’i gördüğünü paylaşan Çelik, “O esnada Alaattin Çelik elinde satırla benim üzerime hızla gelmeye başladı. Bende kendimi koruma amaçlı taşıma ruhsatlı silahımı çıkarıp atışa hazır hale getirdim. Aramızda çok az bir mesafe kala Alaattin’in ayağına doğru ateş ettim. O sıra Alaattin yere düştü. Mehmet ve Enes’e de onları korkutmak için ateş ettim. Üzerime gelemediler. Tabancayı yere bırakarak polislere teslim oldum. Saldırıyı def etmek için silah kullandım. Kimseyi öldürme amacım yoktu. Keşke bu şekilde sonuçlanmasaydı” şeklinde konuştu.

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