Kuzeni tarafından silahla vurulan hemşire bir böbreğini kaybetti

Karaman’da aile sağlığı merkezinde kendisine planotik aşk besleyen kuzeni tarafından silahla vurulan Emine hemşire bir böbreğini kaybetti. Tedavisi devam eden ve bilinci açık olan hemşire Konya’ya sevk edildi.

Karaman’da Hüseyin B., (28) daha önce evlenme tekliğini kabul etmeyen teyzesinin kızı Emine A.’yı çalıştığı aile sağlığı merkezinde vurarak ağır yaraladı. Ardından aynı silahla intihar girişiminde bulunan Hüseyin B.’de yaralandı. Aile sağlığı merkezinde yapılan ilk müdahalenin ardından ağır yaralanan hemşire Emine A. ve zanlı Hüseyin B. Karaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Uğradığı saldırı sonucunda Emine A.’nın bir böbreğini kaybettiği öğrenildi. Bilinci açık olan hemşire Emine A., tedavisinin devamı için ambulansla Necmettin Erbakan Üniversitesi Meram Tıp Fakültesi Hastanesine sevk edildi. Emine A.’nın ailesinin Konya’da yaşadığı için tedavisinin de burada devam etmesini istediği kaydedildi.