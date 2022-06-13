Kuzeni tarafından öldürüldü 6 kişiye hayat oldu

Adana’da anne ve babasının yanında kuzeni tarafından başındın vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini kaybeden şahsın ailesi organlarını bağışlayınca 6 kişiye hayat oldu.

Yüreğir ilçesine bağlı Serinevler Mahallesi’nde 11 Haziran günü H.C. saat 04.30 sıralarında ailesiyle birlikte kalan kuzeni Samet Caymaz’ın (24) evine gitti. H.C bir süre içeride oturduktan sonra kuzeni Samet Caymaz’ı babası Veysel Caymaz ve annesinin yanında başından tabancayla vurdu. Ardından H.C evden çıkarak kaçtı. Samet’in babası ve annesi durumu polis ile sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı genci Yüreğir Devlet Hastanesine kaldırdı. Samet’in dün yaşam mücadelesini kaybetti. Anne ve baba gözlerinin önüne vurulan çocuklarının organlarını bağışlama kararı aldı. Samet Caymaz’ın iki böbreği, kara ve akciğeri, kalbi ile gözleri alınarak 6 kişiye hayat verdi. Baba Caymaz, yeğeninin sabaha karşı eve geldiğini biraz oturduktan sonra gider gibi yapıp oğlunu kafasından vurduğunu ve kaçtığını kendisinin peşinden gittiğini ancak yakalayamadığını polisi aradığını daha sonra şahsı polisin yakaladığını söyledi. Baba Caymaz, oğlunun hastanede hayatını kaybettiğini insanlara bir faydası olması için organlarını bağışladığını belirterek, “Benim oğlum öldü ancak organları birilerine hayat versin istedik” dedi.

Caymaz’ın organları bağışlandıktan sonra dün Buruk Mezarlığında toprağa verildi.