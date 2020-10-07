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Kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

ERZURUM’UN AZİZİYE TABYALARINDA KUYUYA DÜŞEN BİR TİLKİ İTFAİYE EKİPLERİ TARAFINDAN KURTARILDI.

Asayiş 07.10.2020, 10:25
Kuyuya düşen tilkiyi itfaiye ekipleri kurtardı

Erzurum’un Aziziye tabyalarında kuyuya düşen bir tilki itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Erzurum’un tarihi yerlerinden biri olan Aziziye tabyalarındaki bir kuyuya tilki düştü. Tabyaları ziyarete giden vatandaşlar kuyuda tilki olduğunu görünce itfaiye ekiplerine haber verdi. Tilkinin düştüğü kuyuya gelen itfaiye ekipleri ise kuyunun başına bir düzenek kurdu. Daha sonra düzeneği kullanarak tilkiyi yukarıya çıkaran ekipler tilkinin zarar görüp görmediğini anlamak için vücudunu kontrol etti. Bir sorunu olmadığı anlaşılan sevimli tilki doğal ortamına geri bırakıldı.

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