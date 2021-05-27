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Kuyuya düşen sokak köpeği için seferber oldular

Artvin’in Hopa ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Asayiş 27.05.2021, 13:48
Kuyuya düşen sokak köpeği için seferber oldular

Artvin’in Hopa ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay Artvin’in Hopa ilçesine bağlı Kuledibi mahallesi Balmumcular mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, bölgede bulunan boş kuyuya düşen sokak köpeğin havlama senin duyan vatandaşlar Hopa Belediyesi İtfaiye ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği kurtarmayı başardı. Kuyudan çıkartılan köpek sağlık muayenesinin ardından yeniden sokağa bırakıldı.
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