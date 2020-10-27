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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

MANİSA’NIN SALİHLİ İLÇESİNDE SU KUYUSUNA DÜŞEN KÖPEK, İTFAİYE EKİPLERİNİN ÇALIŞMASIYLA KURTARILDI.

Asayiş 27.10.2020, 15:50
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Kuyuya düşen köpeği itfaiye kurtardı

Manisa’nın Salihli ilçesinde su kuyusuna düşen köpek, itfaiye ekiplerinin yaklaşık bir saat süren çalışmasıyla kurtarıldı.

Olay, Binteleper mevkisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Mehmet Uysal’a ait köpek dengesinin kaybederek su kuyusuna düştü. Köpeğini düştüğü kuyudan kendi imkanlarıyla çıkaramayan Uysal, Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli İtfaiye Amirliği ekiplerinden destek istedi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri 1 saatlik çalışmanın ardından köpeği düştüğü kuyudan çıkardı.

Köpek sahibine teslim edilirken Uysal itfaiye ekiplerine teşekkür etti.

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