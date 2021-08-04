Kastamonu’nun Seydiler ilçesinde kuyuya düşen inek, vinç yardımıyla kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre, Seydiler ilçesine bağlı Mancılık köyünde bulunan kuyudan, hayvan sesinin gelmesi üzerine çevredeki vatandaşlar kuyuyu kontrol etti. Kuyuya bir ineğin düştüğünü görenler, durumu hayvan sahibine bildirdi. Hayvan sahibi tarafından Mancılık köyüne vinç çağrıldı. Kuyuya düşen inek, vinç operatörü tarafından uzun uğraşlar sonucunda kurtarıldı. Kurtarılan hayvan, sahibine teslim edildi.