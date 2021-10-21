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Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İzmir’in Balçova ilçesinde kuyuya düşen bir inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. İneğin kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Asayiş 21.10.2021, 18:04
Kuyuya düşen inek itfaiye ekiplerince kurtarıldı

İzmir’in Balçova ilçesinde kuyuya düşen bir inek, itfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sahibine teslim edildi. İneğin kurtarılma anı kameraya yansıdı.

Balçova ilçesi Bahçelerarası Mahallesi Serçe Sokak’ta, bir ineğin kuyuya düşmesi üzerine durum, itfaiye ve AFAD ekiplerine bildirildi. İhbar üzerine olay yerine gelen İzmir Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığına bağlı arama kurtarma ve AFAD ekipleri çalışma başlattı. Kemer bağlanarak kuyuya inen bir personel, ineği de bir kemerle bağladı. Kuyuya düşen inek, iş makinesi yardımıyla bulunduğu kıyıdan çıkartıldı.

Güvenli bir şekilde kurtarılan inek daha sonra sahibine teslim edilirken, kurtarma anları cep telefonu kamerası tarafından görüntülendi.

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