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Kuyuya düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı
Ankara’nın Güdül ilçesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı.
Asayiş 20.09.2021, 15:13
Ankara’nın Güdül ilçesinde 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen geyiği itfaiye ekipleri kurtardı.
Güdül’ün Karacaören köyü 3 metre derinliğindeki kuyuya düşen geyik vatandaşlar tarafından fark edildi. Köylüler, Ankara Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığından yardım istedi. İtfaiye ekiplerinin çalışması ile geyik düştüğü kuyudan çıkarıldı. Geyik doğal yaşam alanına bırakıldı.