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Kuyuya düşen 4 keçi AFAD tarafından kurtarıldı

Sivas’ta kuyuya düşen 4 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Asayiş 01.07.2021, 16:10
Kuyuya düşen 4 keçi AFAD tarafından kurtarıldı

Sivas’ta kuyuya düşen 4 keçi, AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Edinilen bilgiye göre olay, Sivas’ın İmranlı ilçesinde bulunan Aydoğan köyünde meydana geldi. Köyde kaybolan 4 keçi kuyuda bulundu. Keçileri kuyudan çıkaramayan köylüler yetkililere haber verdi. Olay yerine gelen AFAD ekipleri kuyuya düşen keçiler kurtardı. Kayıp olan keçiler köylüler tarafından kuyuda bulundu. Keçileri kuyudan çıkaramayan köylüler jandarma ekiplerinden yardım istedi. Bölgeye AFAD ekipleri sevk edildi. Keçiler, AFAD ekiplerinin başarılı operasyonu sayesinde kurtarıldı. O anlar cep telefonu ile kaydedildi.
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