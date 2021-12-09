Kuyumcuyu silahla yaralayan soyguncu operasyonla yakalandı

Erzurum’da kuyumcuya soygun amacıyla giren zanlı, iş yeri sahibini silahla yaralayarak kayıplara karıştı. Polis ekiplerinin titiz çalışması sonucu iki ayrı adrese düzenlenen operasyonda zanlı yakalandı.

Olay, 4 Aralık Cumartesi günü Yakutiye ilçesine bağlı Rabiaana Mahallesi Taşmağzalar Caddesi Rehber Kuyumculuk isimli iş yerinde meydana geldi. Maruf D., kuyumcu dükkanına, başında bere ve yüzünde maskeyle girerek altın ayırttı. Daha sonra, akşam 17.00 sıralarında elinde tabancayla dükkana giren Maruf D., iş yeri sahibi Oğuzhan Özünal’ı bacağından vurarak yaraladı. Olay yerinden kaçan zanlıyı yakalamak için polis ekipleri hummalı bir çalışma başlattı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince zanlının yakalanmasına yönelik yapılan çok yönlü çalışmalarda, KGYS ve iş yerlerine ait toplamda 345 saatlik kamera görüntülerinin incelenmesi sonucu olayı gerçekleştiren zanlının Maruf D. isimli şahıs olduğu tespit edildi. Şüpheli Maruf D.’nin yakalanmasına yönelik, tespit edilen Karaçoban ilçesindeki iki ayrı adrese Özel Harekat timleri ve cinayet- gasp büro amirliği ekiplerince operasyon düzenlendi. Operasyonda zanlı ve olay günü kullandığı silah ele geçirildi.

Zanlı tutuklanarak cezaevine gönderildi.