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Kuyumcuya sahte altın veren şahsa motokuryeden uçan tekme kamerada

Pendik’te kuyumcuya sahte altın vermek isteyen şahıs kaçarken önüne çıkan motosikletli kuryeden uçan tekme yedi. Şahsın uçan tekme yediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Asayiş 06.01.2021, 08:19
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Kuyumcuya sahte altın veren şahsa motokuryeden uçan tekme kamerada

Pendik’te kuyumcuya sahte altın vermek isteyen şahıs kaçarken önüne çıkan motosikletli kuryeden uçan tekme yedi. Şahsın uçan tekme yediği anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kurtköy’de bir şahıs elindeki sahte altın bilezik ile kuyumcuya girerek bozdurmak istedi. Kuyumcu altının sahte olduğunu anlayınca şüpheli şahıs dükkandan kaçmaya başladı. Kuyumcudan koşarak uzaklaşmaya çalışan şahsın peşinden dükkan sahipleri koşmaya başladı. Durumu fark eden kurye motosikletine binerek şahsın peşine düştü. Motosikleti ile şahsın önünü kesen kurye koşarak kaçmaya çalışan şahsa uçan tekme attı.

Uçan tekme kamerada

Kuyumcudan koşarak kaçmaya çalışan şahıs, cadde girişinde motosikletli kuryenin kendisine uçan tekme atmasıyla neye uğradığını şaşırdı. Şahsın yere düşmesi ile vatandaşlar dolandırıcıya tepki göstererek linç girişiminde bulundu. Yakalanan dolandırıcı polise teslim edildi. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Kuyumcu sahibi Fuat Sevgi, “Bu bölgede yaklaşık yirmi beş senedir kuyumculuk yapmaktayız. Dün benim farklı bir işlemim vardı. Onunla uğraşırken bizim çalışandan Ali Kemal ve Furkan Bey bir Trabzon bileklik geldiğini söylediler. Ben de kontrol edeyim diye arkadaşı yanıma çağırdım. Yanıma geldiği gibi baktım bunun altın olmadığına karar verdim. Arkadaş elinden tutup hasırı çekmeye başladı o sırada kaçmaya başladı. İleride sağ olsun yakaladık. Motosikletle sağ olsun yan komşu kovaladı, yakaladık. İki aydan beri bu tarz olaylar başımıza geliyor” dedi.

Uçan tekme atan motosikletli kurye Fırat Özalan, “Tam paketten geldiğim sırada ağabeyler direk bağırmaya başladı. Motorla direk önünü kesmem sonucu zaten adam üstüme doğru koşuyordu. Ben de mecburen bir şey yapmak zorundaydım. Yani baktım kimse yaklaşmayınca mecburen direkt önünü kestim. Tekme attım. Baktım yine kaçmaya çalışınca mecburen bu sefer üstüne saldırmak zorunda kaldım” şeklinde koştu.
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