Kuyumculara sahte zincir sattı, tanınmamak için her kuyumcuya başka kılıkta girdi

Bursa’da kuyumculara sahte zincir satarak sırra kadem basan şüpheli kadın, 4’üncü dolandırıcılığını yaptığı sırada polis ekipleri tarafından kıskıvrak yakalandı. Şüphelinin, her kuyumcuya ise başka kılıkta girerek tanınmamaya çalıştığı öğrenildi.

Olay, merkez Osmangazi ilçesi Nalbantoğlu Mahallesi Tarihi Kapalı Çarşı’da meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, M.A. (45) Kuyumcular Çarşısı’na giderek üç kuyumcu dükkanına 4 tane altın görünümlü sahte zinciri toplam 13 bin TL’ye sattı. Bir süre geçtikten sonra kuyumcular zincirlerin sahte olduğunu fark etmesi üzerine polis merkezine giderek müracaatta bulundu. Şikayet üzerine harekete geçen Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, şüpheli M.A.’yı başka bir kuyumcuya sahte zincir satmak üzereyken kıskıvrak yakalandı. Kadının, her kuyumcuya ise başka kılıkta girerek tanınmamaya çalıştığı öğrenildi.

M.A.’nın Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği’nde işlemleri sürüyor.