banner363

banner380

banner381

banner396

banner389

banner403

Son Dakika
Jennifer Lopez'den zafer dansı
Jennifer Lopez'den zafer dansı
Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarları
Dönüm Başına Ödenen Tarla Parası Miktarları
Hesap makinasına meydan okuyan garson
Hesap makinasına meydan okuyan garson
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?
Yeni ABD Başkanı Biden'ın Türkiye'yle ilişkileri nasıl?

Kuyumculara sahte altın satan şahıs serbest bırakıldı

G.G. SAVCIYA İFADE VERDİKTEN SONRA SERBEST BIRAKILDI.

Asayiş 08.11.2020, 16:22
2
Kuyumculara sahte altın satan şahıs serbest bırakıldı

Samsun’da aynı gün içinde 2 kuyumcuya sahte altın bilezik satıp başka bir kuyumcuya da satmak isterken yakalanan dolandırıcılık şebekesi üyesi, savcıya ifade verip serbest bırakıldı.

Olay, Samsun’un İlkadım ilçesinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Samsun’a 5 kişi geldikleri öğrenilen dolandırıcılık şebekesi üyelerinden G.G. (30), 2 ayrı kuyumcuya 2 adet sahte altın bileziği sattı. Kuyumcular aldıkları bileziğin sahte olduğunu öğrenince dolandırıcının başka kuyumculara da gitmiş olabileceğini düşünerek aramaya başladı. Kuyumcular kendilerini dolandıran G.G.’nin dolandırmak için başka bir kuyumcuya gittiğini görünce paralarını geri istediler. Olay polise de haber verildi. G.G., olay yerine gelen Samsun Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Dolandırıcılık Bürosu ekipleri tarafından gözaltına alındı.

G.G., İstanbul’dan Samsun’a 5 kişi olarak altın satmaya geldiklerini itiraf etti. Polisteki sorgulanması tamamlanan zanlı bugün Samsun Adliyesine sevk edildi. Savcıya ifade veren G.G. serbest bırakıldı.

Yorumlar (0)
banner417
banner388
15°
az bulutlu
banner378