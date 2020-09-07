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Kuyumcudan maskeli vurgun
MALATYA’NIN HEKİMHAN İLÇESİNDE MASKELİ İKİ ŞAHIS GECE KEPENK VE KAPISINI KIRARAK GİRDİĞİ BİR KUYUMCUDAN YAKLAŞIK 115 BİN LİRALIK DÖVİZ VE ALTIN ÇALARAK KAÇTI.
Asayiş 07.09.2020, 11:56
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Malatya’nın Hekimhan ilçesinde maskeli iki şahıs gece kepenk ve kapısını kırarak girdiği bir kuyumcudan yaklaşık 115 bin liralık döviz ve altın çalarak kaçtı.
Hekimhan ilçesi merkezinde bulunan kuyumcuya gece 03.00 saatlerinde yürüyerek gelen yüzleri maskeli 2 kişi, dükkânın kepenklerini ve kapısını kırarak içeri girdi. Şahıslar yaklaşık 115 bin liralık döviz ve altın alıp olay yerinden kaçtı. İş yerinin alarm çalması üzerine olay yerine gelen polis ekiplerinin, kuyumcu dükkânında ve çevresinde yaptıkları inceleme ve iş yeri sahibinin de beyanına göre yaklaşık 115 bin liralık döviz ve altın çalındığı tespit edildi.
Polis, kaçan zanlıların belirlenmesi ve yakalanması için çevrede geniş çaplı çalışma başlattı.
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