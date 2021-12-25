Kuyumcudan hırsızlık yapan şüpheliler, başka bir kuyumcuda yakalandı

İzmir’in Konak ilçesinde bulunan bir kuyumcudan 4 bin lira değerinde altın yüzük çalan şüpheliler, başka bir kuyumcuda polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerden1’i tutuklanırken, 17 yaşındaki diğer şüpheli serbest bırakıldı.

Olay, 22 Aralık günü saat 17.00 sıralarında Konak ilçesi Tarihi Kemeraltı Çarşısı’ndaki bir kuyumcuda meydana geldi. İddiaya göre müşteri gibi dükkana giren ve kimlikleri henüz belirlenemeyen 1 kadın ve 1 erkek, kuyumcuya yüzük almak istediklerini söyledi. Kuyumcu tablodaki yüzükleri birer birer gösterirken, şüpheliler dakikalarca yüzükleri tek tek denedi. Daha sonra kuyumcunun hesap makinesiyle hesap yapması esnasında bir anlık dalgınlığından faydalanan kadın, elindeki yüzüğü tezgaha bırakarak vücuduyla kuyumcunun önünü kapattı. Daha sonra erkek şüpheli, el hızlılığıyla 4 bin lira değerindeki altın yüzüğü cebine attı. Bir süre daha kuyumcuda oyalanan çift daha sonra iş yerinden ayrıldı. Müşteri gibi kuyumcuya giren hırsızlar iş yerinden ayrıldıktan sonra tabloda yüzüklerden birinin eksik olduğunu fark eden kuyumcu Mehmet Emin Turan (30), kamera kayıtlarını inceledikten sonra yüzüğün çalındığını fark etti. Bunun üzerine kuyumcu, durumu polis ekiplerine bildirdi.

Polis, şüphelileri belirledi

Olayın ardından İzmir İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri şüphelileri yakalamaya yönelik çalışma başlattı. Güvenlik kamerası kayıtlarından şüphelilerin A.D. ve M.K. olduğu belirleyen ekipler, zanlıları takibe aldı. Şüpheliler, aynı bölgede başka bir kuyumcuya girmek istedikleri sırada Güven timleri tarafından yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından 17 yaşındaki M.K, savcılık talimatıyla serbest bırakılırken, mahkemeye sevk edilen A.D. tutuklandı.